Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aziz milletim, sevgili Ankaralılar, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Buradan AK Parti Genel Merkezi’nden, tüm Türkiye’yi, 85 milyonun her bir ferdini saygıyla selamlıyorum.

Desteğiniz, kadirşinaslığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Şahsıma, sizler gibi vefakâr yol arkadaşları, dava arkadaşları veren Rabbime hamd ediyorum. Milletçe ve İslam dünyası olarak 11 ayın sultanı Ramazanı idrak ediyoruz. Öncelikle sizlerle birlikte tüm milletimizin, tüm Müslümanların Ramazanı Şerifini tebrik ediyorum.

Bu mübarek günleri, bombaların altında geçiren Gazzeli kardeşlerimizin Mevla yar ve yardımcısı olsun diyoruz.

Rabbim’den bizleri Ramazan’a ulaştırdığı gibi, inşallah, sağlıkla, huzurla, sevdiklerimizle birlikle bayrama da eriştirmesini niyaz ediyoruz.

"Seçimleri demokrasimize yakışır bir olgunlukla tamamladık"

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini, demokrasimize yakışır bir olgunlukla hamdolsun, tamamladık. Münferit bazı vakalar haricinde, seçim atmosferine gölge düşürecek müessif hiçbir hadise yaşanmadı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde vatandaşlarımıza yönelik bölücü örgütün “kölelerinin” baskı ve hakaretlerine şahit olduk.

Ama emniyet birimlerimizin etkili müdahaleleriyle ciddi bir sorun çıkmadı.

Vatandaşlarımızın sağduyusu, güvenlik güçlerimizin fedakârlıkları sayesinde Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha ispat etmiş oldu.

"Türk Milleti, sandığı vesile kılarak mesajı siyasetçilere ulaştırmıştır"

Burada öncelikle bir hususu ifade etmek durumundayım. Seçimler, biliyorsunuz, demokrasilerin en kritik günleridir. Milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Millet, sözünü sandık yoluyla söyler. Millet, siyasetçiye mesajını sandık vasıtasıyla iletir. Millet, uyarısını ve takdirini sandık aracılığıyla ifade eder.

Milletin kararının; hiçbir baskıyla, dayatmayla, yönlendirmeyle karşılaşmadan sandıkta tebarüz etmesi, demokrasimiz için başlı başına büyük bir kazançtır.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de Türk Milleti, yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır.

"Bu seçimin galibi öncelikle demokrasimizdir"

Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi öncelikle demokrasimizdir, milli iradedir, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamıdır. Seçim maratonunda kazanan; adaylardan önce Türkiye olmuş, milletimiz olmuş, uğruna ağır bedeller ödediğimiz demokrasimiz olmuştur.

Bugün, AK Partiye ve Cumhur İttifakına oy verenlerle birlikte, demokratik haklarını kullanarak sandığın gücüne güç katan herkes kazanmıştır.

Buradan, siyasi parti fark etmeksizin iradesini serbestçe sandığa yansıtan tüm vatandaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum.

Yüksek sorumluluk bilinciyle mesai harcayan seçim kurullarımıza, sandık görevlilerimize, emniyet mensuplarımıza da samimi teşekkürlerimi iletiyorum.

Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum.

"Yerel seçim imtihanından istediğimiz neticeyi alamadık"

31 Mart seçimleri, son 22 yılda girdiğimiz 18’nci sandık imtihanımız oldu.

14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra, maalesef, yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, daha öncekiler gibi, bu seçim sınavına da yoğun bir şekilde hazırlandık.

Seçim takvimi işlemeye başladığı günden itibaren AK Parti kadroları gece gündüz demeden sahadaydı. Teşkilat mensuplarımız, İttifak ortaklarımızla uyum içerisinde olağanüstü bir özveriyle çalıştı, koşturdu, emek verdi. Biz de son iki aylık dönemde 52 farklı şehrimizi ziyaret ettik. Bu vesileyle hem halkımızın nabzını tuttuk, hem de icraatlarımızı, projelerimizi, hedeflerimizi milletimizle paylaştık.

İftar ve açılış programlarıyla da toplumumuzun çeşitli kesimleriyle buluştuk.

Buradan bizi muhabbetle bağrına basan tüm illerimize teşekkür ediyorum.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür

Genel merkezimizden il başkanlıklarına; ilçe başkanlıklarından belde, mahalle, köy temsilciliklerine; son dakikaya kadar nöbet yerlerini terk etmeyen sandık görevlilerimizin her birini ayrıca tebrik ediyorum. Cumhur İttifakında beraber hareket ettiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, tüm Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime aynı şekilde şükranlarımı sunuyorum.

İttifakımıza desteğini beyan eden diğer siyasi partilerin genel başkanlarına ve mensuplarına da minnettarlığımızı ifade ediyorum. Rabbim; herkesten, partimizin, ittifakımızın, büyük ve güçlü Türkiye davamızın tüm emektarlarından razı olsun diyorum. Biz, siyasi hayatımız boyunca milletle yol yürümüş, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir kadroyuz. Burada da olduğu gibi...

"Milletin muazzez iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz"

Kardeşlerim, bugüne kadar hep sağduyunun, sabrın ve vakarın yanında olduk. Her zaman demokrasinin, milli iradenin, sandığın tarafında yer aldık. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Milletin muazzez iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz. Şimdiye kadar milletimizin takdirini baş tacı etmekten, tebrik etmekten, kabul etmekten, milletin iradesine boyun eğmekten geri durmadık.

Bugün de, milletimiz tarafından seçilen büyükşehir belediye başkanlarını; il, ilçe, belde belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, il genel meclisi üyelerini, muhtarları ve azaları ayrı ayrı kutluyorum.

Görev sürelerince atalete kapılmadan, temsil ettikleri şehrin ve sakinlerinin taleplerini yerine getirmeye gayret edeceklerine bütün kalbimle inanıyorum.

Biz de hükümet olarak, şimdiye kadar olduğu gibi, milletimizin oyuyla seçilmiş tüm yerel yöneticileri şehirlerinin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz.

