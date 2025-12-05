Görüşmenin 3 temel başlıkta geçtiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Birinci başlık, ortaya koyduğumuz 4 maddelik metodoloji önerimizin neleri içerdiği ve hangi sebepleriyle ortaya konulduğuyla ilgilidir. Holguin’e, metodolojiyi detaylı bir şekilde anlatma fırsatı buldum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman ikinci başlığın ise Rum Lider Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği ilk görüşmede, Türk Tarafının ortaya koyduğu 10 maddelik paket olduğuna işaret ederek, 10 maddelik paketin ayrıntılarını ve maddelerin neyi içerdiğini konuştuklarına dikkat çekti.

Holguin ile yapılan görüşmede, önceki dönemde gerçekleştirilen görüşmelerin de gündeme geldiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erhürman, güven yaratıcı önlemler kapsamında Haspolat, Luricina ve Kiracıköy geçiş noktaları ile Avrupa Birliği finansmanı ile hazırlanan ara bölgedeki güneş enerjisi projesini görüştüklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, görüşmenin bir kısmının ise Metehan geçiş noktasında yaşanan sıkıntılarla ilgili olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün itibariyle Metehan’da sıkışıklık yaşandığını belirterek, ara bölgede alt yapı çalışmaları başlamadan önce bölgeyi ziyaret ettiklerini ve sorunları tespit ettiklerini hatırlattı.

Rum Lider Hristodulidis ile yapılan görüşmede gündeme getirilen 10 madde içinde Metehan geçiş noktasının da yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, Güney’de 3 kabinin hizmete girmesi ve çalışan sayısının artırılması ile sorunun çözüleceğini gündeme getirdiklerinin altını çizdi.

Metehan geçiş noktasında Güney’deki kabinlerin düzgün çalışmadığını ve bu durumun Rum basınına da yansıdığını anlatan Cumhurbaşkanı Erhürman, kabin ve görevli sayısının az olduğunu, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Yardımcısının ve Kıbrıslı Rumların da geçişler konusunda yaşadığı sıkıntılarla ilgili görüşlerine yer verildiğini vurguladı.

Geçişlerle ilgili sorunların çözülmesi için görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Rum Tarafının Müzakerecisi Menelaos Menelou ile irtibata geçildiğini, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ile Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven’in yerinde inceleme yaptığını kaydetti.

Metehan’daki sorunun kolay bir şekilde çözülebileceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının belirlediği tespitlerin dikkate alınması durumunda bölgede sorun yaşanmayacağına dikkat çekti.

Metehan’daki sorunu Holguin’e aktardığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, “Basit bir konuda bile adım atılamazken, geriye kalan konularda nasıl adım atılacağını Holguin’e anlattım. Dileğim, günlük yaşamın kolaylaştırılması ve iki halkın saatlerce eziyet çekmemesi için hızla gerekenin yapılmasıdır. Zaman geçmesine rağmen sonuç alınamamasını Holguin’e aktardım” dedi.

Holguin’in görüşmelerini yapmasının ardından Rum Liderle birlikte 3’lü bir görüşme yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, 3’lü görüşme yapılana dek görüşme veya temas kurma ihtiyacı duyulursa hazır olduklarını Holguin’e aktardığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, konuşmasının devamında, “Umarım daha sonraki toplantıda Holguin’e aktardığımız 3 başlıkta ilerleme sağlanacak bir toplantı yaparız” ifadelerini kullandı.

Holguin ile görüşmede 5+1 toplantının gündeme gelip gelmediğiyle ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Erhürman, “Daha önce New York’ta ve Cenevre’de yapılan toplantılarda sonuç alınsaydı iyi olurdu ancak benzer toplantıların yapılması ve sonuç alınamaması bizim tercihimiz değil. Lefkoşa’da sorunları çözmek istiyorum. 5+1 toplantılara girmeme veya tercih etmeme gibi bir tutum yok ancak verimli olması için Lefkoşa’da hazırlıkların yapılıp sorunların çözülüp ardından toplantı düzenlenmesi gerektiğini Holguin’e aktardım” dedi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar görüşme sonrası yaptığı açıklamada, adada yeniden bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı Kıbrıs Türk tarafının lideri olmasından dolayı kutladığını belirtti.

Yararlı ve iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten María Angela Holguín Cuellar, önümüzdeki hafta iki lidere ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

“İki lider ve benim aramda verimli ve somut bir görüşme yapılması için çaba sarf edeceğim” diyen Holguín, iki-üç hafta önce Amman’da gerçekleştirilen Gençlik Teknik Komitesi toplantısının son derece verimli geçtiğini vurguladı.

Holguín, “Adada yaratılan bu yeni atmosfer, bizlerin istediği bir şeydi. İnsanların, liderlerin çabalarını desteklemesi gerektiğinin farkında olmalarını ve liderler de gerekeni yerine getirmesini umut ediyorum. Mesajım budur. İyi ve verimli bir hafta olmasını temenni ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.