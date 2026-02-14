Erhürman, amaçlarının Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve iki toplum arasındaki temasları artırmak olduğunu vurguladı.

YOL GENİŞLETME ÇALIŞMALARI

Erhürman, göreve geldikleri ilk günlerde başlatılan Metehan’daki ara bölgeye ilişkin yol genişletme çalışmalarında Kıbrıslı Türk müteahhidin sorumlu olduğu kısmın tamamlandığını belirtti. Güney tarafında Kıbrıslı Rum müteahhidin sorumluluğundaki bölümün ise henüz tamamlanmadığını ve bu sürecin sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile yapılan görüşmelerde Metehan’da güney tarafında toplam 7 kulübe ve yeterli sayıda görevli bulundurulması yönünde taahhütte bulunulduğunu, bunun da hayata geçirilmesini beklediklerini kaydetti.

DERİNYA VE BOSTANCI’DA BEKLENEN ADIM

Erhürman, daha önce gündeme getirdikleri ve 31 Ocak’a kadar yerine getirilmesi taahhüt edilen Derinya ve Bostancı geçiş noktalarında seyrüsefer çıkarılmasına yönelik adımın henüz atılmadığını belirterek, bu sözün tutulmasını beklediklerini söyledi.

YENİ GEÇİŞ NOKTALARI MASADA

New York’taki 5+1 toplantısında da gündeme gelen Haspolat ve Akıncılar geçiş noktaları ile Kiracıköy-Eylence bağlantı yolu önerisinin hâlâ masada olduğunu ifade eden Erhürman, konunun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapılan görüşmede de ele alındığını aktardı.

Haspolat ve Akıncılar kapılarının her iki toplum açısından da faydalı olacağını belirten Erhürman, Kiracıköy-Eylence hattının ise özellikle Larnaka’dan Lefkoşa’ya seyahat eden Kıbrıslı Rumlar için önem taşıdığını, ancak kendileri açısından bu konuda bir sorun bulunmadığını söyledi.

“EKONOMİK YA DA SİYASİ HESAP YOK”

Erhürman, yeni kapılar meselesinin ekonomik, askeri ya da siyasi avantaj elde etme amacı taşımadığını vurgulayarak, geçişlerin artmasının ekonomik olarak kuzey aleyhine sonuçlar doğurabileceğini ancak bakış açılarının bu olmadığını belirtti.

Asıl hedeflerinin: Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların günlük hayatlarını kolaylaştırmak, iki toplum arasındaki temasları artırmak, Lefkoşa’da çözümler üreterek çözüm iklimine katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.

“ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK”

Cumhurbaşkanı Erhürman, Metehan başta olmak üzere geçiş noktaları konusunda dört ayrı yapıcı öneri sunduklarını, bunların arasında yeni bir yol yapılmasının da bulunduğunu açıkladı.

“Bu kadar basit bir konuda dahi çözüm üretemeyen iki liderin Kıbrıs sorununun esasına ilişkin çözüm üretmesini kimsenin bekleyemeyeceğini” söyleyen Erhürman, tüm tarafların samimiyet göstermesi gerektiğini belirterek, “Bizim elimiz taşın altında. Tüm taraflar da ellerini taşın altına koymalı” ifadelerini kullandı.

Erhürman, sürece iyi niyet, sabır, soğukkanlılık ve kararlılıkla katkı koymaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.