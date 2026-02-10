Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yurt dışı ziyareti nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı görevine geçici olarak Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler vekâlet edecek.
Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 10 Şubat tarihinde saat 09.50’de New York’a gitmek üzere Ada’dan ayrılacak. Erhürman’ın yurt dışında bulunacağı süre boyunca, Anayasa’nın 105’inci maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı görevini, Ada’ya dönüşüne kadar Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler üstlenecek.
Karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.