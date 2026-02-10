Bunlar da ilginizi çekebilir

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 10 Şubat tarihinde saat 09.50’de New York’a gitmek üzere Ada’dan ayrılacak. Erhürman’ın yurt dışında bulunacağı süre boyunca, Anayasa’nın 105’inci maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı görevini, Ada’ya dönüşüne kadar Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler üstlenecek.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yurt dışı ziyareti nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı görevine geçici olarak Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler vekâlet edecek.

Trafik kurallarını ihlal etti, uyuşturucu testi pozitif çıktı

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.