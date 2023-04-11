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Ermenistan basınında çıkan haberlerde de çatışmada Ermenistan ordusunun kayıp verdiği belirtildi.

Akdeniz beşik gibi... 4.2'lik deprem...

Akdeniz beşik gibi... 4.2'lik deprem...

Bölgede durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 3 Azerbaycan askerinin şehit olduğu kaydedildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gorus ilinin Dığ yerleşim biriminde konumlanan Ermenistan askerlerinin Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerini yoğun ateş altına aldığı bildirildi.

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