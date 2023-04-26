Kenya’da yaşanan bir ihanet olayı yerel basında geniş yankı uyandırdı. Tuko’nun haberine göre, üç çocuk annesi Caren Fatima Mombasa’daki evinden 1 haftalığına uzaklaşarak ailesini ziyaret etti. Bu süre boyunca eşinin kendisiyle ilgilenmediğini fark eden Fatima, “Bir hafta boyunca ailemin yanında kaldım. Kocam beni aramadı veya çocuklarla ilgili sorular sormadı. Bu alışılmadık bir durumdu. Ben de haber vermeden eve dönmeye karar verdim. Sadece bir sürpriz yapmak istemiştim” dedi.

ASIL SÜRPRİZİ KENDİSİ YAŞADI

Evine girdiğinde yatak odasından seslerin geldiğini fark eden kadın o alana doğru yöneldiğinde ise komşusu ve kocasını aynı yatakta yakaladı. Kocasının ihanetiyle yüzleşmek zorunda kalan kadın aynı zamanda 12 yıldır aldatıldığını ve aslında eşinin yasal olarak komşusu Hadija ile evli olduğunu öğrendi. Eşini terk ederek babasının evine geri dönen Fatima büyük bir travma yaşadığını dile getirdi.