NASA'nın internet sitesindeki habere göre, adını ışığın uzaydaki nesnelerin etrafında büküleceğini ve parlayacağını öngören genel görelilik teorisini ortaya koyan ünlü bilim insanı Albert Einstein'dan alan bir "Einstein" halkası görüntülendi.

Uzak bir galaksiden gelen ışığın bükülerek ön plandaki bir nesneyle aynı hizada görünen bir halka oluşturması sonucu ortaya çıkan Einstein halkasının, 590 milyon ışık yılı uzaktaki "NGC 6505" galaksisinin merkezinin çevresinde olduğu tespit edildi.

Işık halkası "NGC 6505" arkasındaki henüz tanımlanamamış 4,42 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan bir galaksiden gelen ışığın yer çekimi dolayısıyla bozulmasıyla oluşuyor.

Halkayı analiz eden ilk bilimsel makalenin başyazarı Max Planck Astrofizik Enstitüsünden Conor O’Riordan, "Einstein halkası güçlü yer çekimsel merceklenmenin bir örneğidir." ifadesini kullandı.

Euclid Uzay Teleskobu, 1 Temmuz 2023'te, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatılmıştı.