İngiltere ve Portekiz'deki araştırmacılar, cilt, doku ve idrar yolu enfeksiyonları için antibiyotik tedavisi gören evcil hayvanların; sahipleriyle bakterilerini paylaşıp paylaşmayabileceklerini öğrenmek için bir çalışma yaptı.

Portekiz'de 43 evden, 43 evcil hayvan ve 78 kişiden, İngiltere'deki 7 evde yaşayan 7 köpek ve 8 insandan örnekler alındı.

Çalışmada yeni antibiyotiklere dirençli bakterilere odaklanıldı.

Portekizdeki bir kediden ve beş köpekten alınan süper bakterinin DNA'sı sahipleriyle benzerlik gösterirken İngiltere'de de bir köpek ve sahibinde benzer süper bakteri DNA'sı görüldü.

Bu da bakterilerin hayvanlar ve insanlar arasında muhtemelen geçirildiğini gösteriyor.

Bakterilerin evcil hayvanlardan insana mı yoksa insanlardan evcil hayvana mı geçtiği ise bilinmiyor.

Ancak Lizbon Üniversitesi'nde görev yapan araştırma lideri Juliana Menezes, evcil hayvanların "antimikrobiyal direnç değerlendirmelerinde" yer almasının hayati önem taşıdığını belirtti.

İlaçlara dirençli enfeksiyonlar nedeniyle dünya genelinde yılda yaklaşık 700 bin kişi hayatını kaybediyor.