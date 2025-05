Kötü hava koşulları nedeniyle Everest'e tırmanan iki dağcının hayatını kaybetmesinin ardından ekipler, hava koşullarının geçici olarak uygun hale geldiği kısa zaman dilimini (hava penceresi) yakalamak için zamanla yarışıyor.

Everest Dağı'na tırmanan ekipler için hava koşullarının uygun olacağı tahmin edilen 18-19 Mayıs tarihlerinin "hava penceresi" olarak değerlendirildiği ve neredeyse tüm takımların zirve denemelerini bu tarihlere göre planladığı belirtildi.

Ancak yetkililer, aynı anda çok sayıda ekibin zirve denemesi yapmasının dağın son bölümlerinde kalabalığa neden olacağını ve risk doğurabileceğini ifade etti.

Güvenlik riskleri nedeniyle bazı takımlar, rüzgarlı koşullara rağmen iyi hava dalgası başlamadan önce zirveye ulaşmayı tercih etti.

"The Climbing the Seven Summits" isimli tırmanış ekibi hem Everest hem de Lhotse Dağı'nda zirveye ulaşmayı başardı.

Everest zirvesine ulaşan ekibin bazı üyeleri ise yarın Lhotse'ye tırmanacak ve ardından Ana Kamp'a geri dönecek.

Ana Kamp boşalıyor

İngiliz dağcı Jon Gupta, ExplorersWeb sitesine yaptığı açıklamada, Ana Kamp'ın hızla boşaldığını belirtti.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "wingsuit" adı verilen kanatlı uçuş kıyafetiyle Lhotse Dağı'nın yamacından atlayış yapmayı planlayan Tim Howell'a rehberlik edeceğini bildiren Gupta, ekibin bu gece Ana Kamp'tan ayrılacağını söyledi.

Alastair Carns, Anthony Stazicker, Garth Miller ve Kevin Godlington gibi dağcıların yer aldığı "Xenon" isimli grup ise yarın Ana Kamp'a varacak.

Grup, ksenon gazının kandaki alyuvar değerlerini yükseltmesi sayesinde dağda çok zaman geçirmeye gerek kalmadan tüm tırmanışı bir haftada tamamlamayı hedefliyor.

Ana kampta birkaç ekip kalacak

Ana Kamp hızla boşalırken sadece birkaç ekip burada kalmayı sürdürüyor.

"Madison Mountaineering" isimli ekip, zirve denemesini 22 Mayıs civarında yapmayı planlıyor.

Kamp 3'teki son tırmanışını dün tamamlayarak Ana Kamp'a dönen "Adventure Consultants" adlı ekip ise birkaç gün dinlendikten sonra nihai zirve denemesini yapacak.

Everest'te bu sezon yaşanan can kayıpları

Filipinli dağcı Philipp Santiago da Everest'in 7 bin 900 metre yüksekliğinde yer alan 4. Kamp'a ulaştıktan sonra yaşamını yitirerek bu sezon Everest Dağı'nda ölen ilk kişi olmuştu.

Santiago'nun ölüm nedeninin aşırı yorgunluk olduğu ifade edilirken cansız bedeninin kötü hava koşulları ve lojistik zorluklar nedeniyle kamp alanında bırakıldığı bildirilmişti.

Hemen ardından, Hint dağcı Subrata Ghosh, Everest Dağı'nın zirve noktası yakınlarındaki Hillary Basamağı'nın altında hayatını kaybetmişti.

Ghosh'ın iniş sırasında bitkin düştüğünü ve yüksek irtifa hastalığı belirtileri gösterdiğini belirten yetkililer, Ghosn'un cesedinin Ana Kamp'a getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtmişti.

Everest Dağı'ndaki tırmanışlarda olumsuz hava koşulları, bazı dağcıların hayatını kaybetmesine neden oluyor.