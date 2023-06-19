Girne Polis Müdürlüğü ile Polis Özel Harekât Müdürlüğü-A takımları arasında oynanan final maçı 1-1 berabere sonuçlanması üzerine, penaltı atışları sonucunda Girne Polis Müdürlüğü takımı turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada ikinciliği Polis Özel Harekât Müdürlüğü A takımı, üçüncülüğü de Polis Okulu Müdürlüğü takımını yenen İtfaiye Müdürlüğü takımı aldı.

Polisin açıklamasına göre, turnuvanın en centilmen takımı, turnuva süresince en az faul ve oynadıkları maçlarda oyuncuları sarı ve kırmızı kart görmeyen Girne Polis Müdürlüğü Takımı, turnuvanın en iyi kalecisi olarak Girne Polis Müdürlüğü Takımı sporcusu Polis Memuru Sedat Bayramoğlu ve turnuvanın gol kralı, 8 golle İtfaiye Müdürlüğü sporcusu İtfaiye Memuru Özgür Tezkan oldu.

Turnuvada kupa ve madalyaları merhum Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Eybil Efendi’nin eşi Figen Efendi, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni tarafından, emekli Polis Genel Müdürü Ahmet Zaim, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, Adli Polis Müdürü Zafer Zaifer, İdari Polis Müdürü Kaan Resa Saçar ve Gazimağusa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete verdi.