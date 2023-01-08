"EYT BANA DA VURDU"



Daha önce "Emeklilik hayatı yaşıyorum" açıklaması yapan ünlü şarkıcı Teoman, önceki gün kendisine de EYT'nin vurduğunu söylemişti. 55 yaşındaki şarkıcı, "Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık" demişti.

Şarkıcı sözlerine "Herhalde yaş ile gelen şeyler bunlar. Emeklilik de kötü herhalde ama EYT bana da vurdu" ifadesini kullanmıştı.

Peki, Teoman gibi EYT hakkı kazanabilecek ünlüler kimler?



Halit Ergenç (52)



Cem Yılmaz (49)



Binnur Kaya (50)



Demet Şener (45)



Hande Yener (49)



Ebru Gündeş (48)



Demet Akalın (50)



Oktay Kaynarca (57)



Kenan İmirzalıoğlu (48)



Haluk Levent (54)



Tarkan (50)



Tolga Çevik (48)