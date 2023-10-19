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Öte yandan, Meta, "tehlikeli organizasyon" olarak belirledikleri Hamas'ı "öven içeriklerin" platformlarında yer almasına izin verilmediğini duyurdu.

Duyuruda, Meta'nın kişileri korumaya yönelik politikalarına ilişkin, "Bu politikaları dünyada eşit bir şekilde uyguluyoruz ve kasten ses bastırdığımız düşüncesinin gerçeklik payı yok." ifadesi yer aldı.

Meta, bu güncellemeyle, gönderilerde "saldırgan" yorumların görünürlüğünün azaltılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Açıklamada, söz konusu güncellemeyle, çatışma bölgesinde gönderi oluşturanların iletilerine yorum yapanları kısıtlayarak yalnızca "arkadaşları veya takipçilerinin" yorum yapmasına izin verebileceği kaydedildi.

Meta'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, bölgedeki insanları "olası istenmeyen yorumlardan korumak" amacıyla sosyal medya platformu Facebook'ta "zararlı ve zararlı olabilecek içeriklere ilişkin geçici kısıtlamalar" içeren bir güncelleme yapıldığı duyuruldu.

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