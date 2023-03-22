Karar ve karar metni, piyasada “güvercin” olarak yorumlandı.

Kararın hemen ardından ABD’de hisse senedi piyasalarında ve altın fiyatlarında yükseliş, dolar endeksinde düşüş görüldü.

BORSA VE ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

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ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde artan faizlerle birlikte tahvillerdeki değer kaybı, bankalarda riskleri artırmıştı.

ABD’de Silikon Vadisi Bankası ile Signature Bank’ın iflasları öncesinde 50 baz puan olan Fed’den faiz artışı beklentisi, iflaslar sonrasında 25 baz puana gerilemişti.

Bu oran, son 16 yılın en yüksek faizi olarak kayıtlara geçti.

ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Doların patronu, federal fonlama faizini 25 baz puan artışla yüzde 4,75-5,00 aralığına yükseltti.

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