Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Cengiz Ünder'in kiralık transferi için MLS takımlarından Los Angeles FC ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Transfere ilişkin Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Los Angeles FC de sosyal medya hesabından Cengiz Ünder transferini duyurdu. MLS ekibi anlaşmada satın alma opsiyonunun da yer aldığını açıkladı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 9 maçta süre alan Cengiz Ünder gol veya asist kaydedemedi.

Los Angeles FC yöneticilerinden John Thorrington transferler ilgili, "Cengiz, uluslararası rekabetin en üst seviyesinde bir deneyime sahip. Üst düzey ve kaliteli bir oyuncu. Dünyanın en iyi liglerinde kendini kanıtladı ve hücumdaki yetenekleriyle 2025'teki başarımıza katkı sağlayacak." dedi.