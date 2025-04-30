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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.

Ligde haftanın öne çıkan mücadelesi 4 Mayıs Pazar günü Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Derbi mücadelesini hakem Yasin Kol yönetecek.

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