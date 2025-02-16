Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. 

Fenerbahçe mücadeleyi 3-1 kazandı. En-Nesyri'nin 2 gol bulduğu maçta, Fenerbahçe'nin diğer sayısı Oğuz Aydın'dan geldi. Kasımpaşa'nın tek golü ise Fall'dan geldi. 

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray'ın maç fazlasıyla 3 puan gerisine geldi. Galatasaray haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi gelecek hafta oynanacak. 

EN-NESYRI GOLLERİNE DEVAM EDİYOR: KENDİ KARİYER REKORUNU KIRDI

En-Nesyri'den son 8 Süper Lig maçında tam 12 gol geldi. Süper Lig'deki 15 gole ulaşan Faslı forvet son dönemde takımının gol yükünü çekiyor. 

Toplamda 23 gole ulaşan En-Nesyri aynı zamanda kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor. 

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