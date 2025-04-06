Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk etti.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Milan Skriniar ve 51 (P) 64 ve 77. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Trabzonspor'un tek sayısı ise 45+3. dakikada Draguş'tan geldi.

Bu skorun ardından Fenerbahçe, Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada maç eksiğini tamamladı ve 68 puana yükselerek sarı - kırmızılılar ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Son 4 maçta 3. kez puan kaybeden Trabzonspor ise 36 puanla 11. basamakta yer aldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına çıkacak. Trabzonspor ise Rizespor'u ağırlayacak.