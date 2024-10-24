Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde İngiliz devine karşı.



Sarı lacivertliler turnuvanın üçüncü haftasında, Manchester United'ı Kadıköy'de ağırlayacak.

İlk 2 maçında 4 puan toplayan Fenerbahçe'de 6 eksik var.



Tedavileri süren Oosterwolde ve Cengiz'in yanı sıra,, UEFA listesinde olmayan Kostic, Oğuz, Levent ve Bartuğ forma giyemeyecek.



Eski takımıyla karşılaşacak teknik direktör Jose Mourinho, kritik maç öncesinde taraftara mesaj verdi.



Mourinho, "Manchester United'ın bizden korkması için bir sebep görmüyorum ancak maçın kolay olmayacağını biliyorlardır. Bu turnuvanın iki favorisinden birine karşı oynayacağız. Sahada 11'e 11 oynarsak kazanamayız. Manchester United, 35 bin 11 kişiye karşı oynamalı. Taraftarımız beni anlamıştır..." dedi.

Manchester United ise Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetinin peşinde.



Twente ve Porto ile berabere kalan Kırmızı Şeytanlar'da 5 eksik var.



Cezalı Bruno Fernandes'in yanı sıra,, tedavileri süren Maguire, Mainoo, Yoro ve Shaw, İstanbul kafilesinde yer almadı.

6 KEZ KARŞILAŞTILAR

Avrupa kupalarında bugüne kadar 6 kez karşılaşan Fenerbahçe ile Manchester United arasında eşitlik var.



3 maçı sarı lacivertliler, 3 maçı İngilizler kazandı.



Saat 22'de başlayacak yedinci randevuyu,, Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE:



Livakovic; Osayi, Çağlar, Djiku, Mert; Fred, Amrabat; Tadic, Szymanski, Maximin ve En Nesyri.

MANCHESTER UNITED:

Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Casemiro, Ugarte; Garnacho, Eriksen, Rashford ve Höjlund.