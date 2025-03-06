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Fenerbahçe ile Rangers arasındaki rövanş maçı 13 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te İskoçya'da oynanacak.

51 ve 58. dakikalarda Dessers'la bulduğu goller ise VAR kararıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Rangers'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Dessers ile 41 ve 81. dakikalarda Cerny attı. Fenerbahçe'nin tek golü 30. dakikada Djiku'dan geldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında ile Rangers'ı konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan maç 3-1 İskoç takımının üstüntlüğüyle sona erdi.

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