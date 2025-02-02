Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

Konuk ekipte Ali Sowe, 7 ve 14. dakikalarda kaydettiği gollerle takımını 2-0 öne geçirdi.Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, 45+6 penaltıddan ve 80. dakikada kaydettiği golle skora denge sağladı.

Maçın 89. dakikasında sahneye çıkan En-Nesyri takımına galibiyeti getirdi.

RİZESPOR 9 KİŞİ

ilk yarının sonunda Karadeniz ekibinde Olawoyin, penaltıya sebebiyet vererek ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

78. dakikada ise oyundan çıkan Rachid Ghezzal ağır hareket ettiği için ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 51 puanda zirve takibini sürdürdü. Çaykur Rizespor ise 27 puanla 10. sırada yer aldı.

TOPU EN FAZLA DİREKTEN DÖNEN TAKIM

Bu sezon en fazla şutu direkten dönen Süper Lig takımı olan Fenerbahçe, bu süreçte bir maçta dört şutu direğe takılan ilk takım oldu

SERİ 5 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçı da kazanarak serisini sürdürdü.