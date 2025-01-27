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Daha önce Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 resmi maça çıktı. 30 yaşındaki Sambacı 10 numara, 8 gollük bir performans ortaya koydu.

Talisca, özel jetle bu akşam saat 21.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı"na gelecek.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile olan sözleşmesini fesheden Brezilyalı futbolcu, bonservisiyle Fenerbahçe’ye geliyor.

"Kulübümüz, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. "

Sarı-lacivertli ekipten transfere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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