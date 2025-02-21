Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turunun kura çekimi gerçekleşti.

UEFA'nın İsviçre'deki genel merkezinde yapılan kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu.

Avrupa Ligi'nin lig aşamasında Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiakos ve Rangers son 16 turuna direkt katılım hakkı elde etmişti. Play-off maçlarının ardından Fenerbahçe'yle birlikte Viktoria Plzen, Bodo/Glimt, Ajax, AZ Alkmaar, Real Sociedad, FCSB ve Roma da son 16 biletini aldı.

Kura çekimiyle Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi de belli oldu. Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile karşılaşacak. Eşleşmenin ilk maçı 6 Mart'ta, rövanş karşılaşması ise 13 Mart'ta oynanacak. Fenerbahçe, çeyrek finale kalması halinde Roma ya da Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.