Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini dikkat çeken bir isimle yapıyor. Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Amara Diouf'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Habere göre Fenerbahçe, Amara Diouf transferi için Generation Foot ile anlaşma sağladı.

16 yaşındaki Amara Diouf, sağlık kontrollerinden geçmek ve kendini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

Ocak ayında Senegal basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin Amara Diouf için Generation Foot'a yaklaşık 1.5 milyon euroluk teklif yaptığı yazılmıştı.

AMARA DIOUF KİMDİR, HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

16 yaşındaki Amara Diouf, futbola Generation Foot altyapısında başladı. Hızı ve çalım yeteneğiyle dikkat çeken Amara Diouf, ülkesinde Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösteriliyor. Asıl mevki sol kanat olan 1.75 boyundaki Amara Diouf, sağ kanat ve santrfor bölgesinde de görev alıyor.

Senegal U17 takımıyla çıktığı 10 maçta 7 gol atan Amara Diouf, Senegal Milli Takımı'yla da 2 maçta boy gösterdi.