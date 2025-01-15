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Sakatlığı sebebiyle Eyüpspor ve Atakaş Hatayspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Livakovic, Konya deplasmanında aynı bölgeden sakatlandı.

Dominik Livakovic, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan maçta da sakatlık yaşamış, sağ arka adalesinde yırtık ve kanama olduğu açıklanmıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat file bekçisinin Ataşehir Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR'nda sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiği bildirildi. Livakovic'in tedavisine başlandığı belirtildi.

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