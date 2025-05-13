Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının iki başrolü olan Galatasaray ve Fenerbahçe, daha önce olduğu gibi transferde de bir kez daha karşı karşıya geldi.

Galatasaray'a sezon başında Napoli'den kiralık olarak katılan ve gösterdiği performansla taraftarları büyüleyen Victor Osimhen'in geleceği merak ediliyor.

Premier Lig ve Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu öne sürülen yıldız golcü için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Hürriyet'in haberine göre Galatasaray, Napoli ile temasa geçti ve Osimhen'in serbest kalma bedelini 3 yıl vadeyle ödemeyi teklif etti.

Haberin devamında bir süredir menajerler aracılığıyla Napoli ile temasta olan Fenerbahçe'nin de İtalyan ekibine, Osimhen'in 75 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduklarını ilettiği kaydedildi.

Osimhen'le de temasa geçen Fenerbahçe'nin oyuncuya, Galatasaray'ın kendisine önereceği rakamın üzerine çıkabileceklerini bildirdiği ifade edildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Victor Osimhen 33 gol - 8 asistlik skor katkısı verdi.