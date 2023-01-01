Bu arada yetkililer, yolcuların mağduriyetlerinin çözülmesi adına hava yolu şirketlerinden uçuş sayılarını artırmalarını istedi.

Bautista, yaşanan mağduriyetler nedeniyle özür diledi ve yetkililerin, durumdan etkilenen yolculara destek olmak için çalıştığını ifade etti.

Ulaştırma Bakanı Jaime Bautista, düzenlediği basın toplantısında, Hava Trafiği Yönetim Merkezi'ndeki elektrik kesintisinden iletişim kanallarının, internet, radyo ve radarın etkilendiğini söyledi.

Uçuşlardaki değişiklikler nedeniyle 65 binden fazla yolcu mağdur oldu.

Kesinti nedeniyle Manila Havalimanı'nda yaklaşık 300 iç ve dış hat uçuşu ertelendi, iptal edildi veya başka havaalanlarına yönlendirildi.

Filipinler hava sahasındaki tüm uçuş ları denetleyen Hava Trafiği Yönetim Merkezi'nde sabah saatlerinde elektrik kesintisi oldu.

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