Football Manager serisi, oyunseverlerin futbol menajerliği dünyasına girmelerine ve favori takımlarının teknik direktörlüğünü yapmalarına olanak tanıyan bir menajerlik oyunu.



GUINNES REKORLARINA GİRMEYİ BAŞARDI



Pawel Sicinski, Football Manager'da en uzun süre oynayan oyuncu olarak Guinnes Rekorlarına girmeyi başardı.

Oyun tarihiyle Ocak 2018'de başlayan Sicinski, oyun içi tarih olan 21 Mayıs 2546'ya kadar oynamaya devam etti.

Sicinski bu süre zarfında 25.084 maça çıktı ve bu karşılaşmaların yüzde 73'ünü kazandı.

2114 ile 2434 yılları arasında sanal kariyerinin 310 yıllık bölümünü İzlanda'nın Fimleikafelag Hafnarfjarar takımının başında geçirdi.

Pawel, "En büyük başarım Hafnarfjarar'ı 301 ulusal şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Avrupa Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası zaferlerine taşımak oldu." ifadelerini kullandı.

"BİLİNMEYEN KULÜPLERDE BAŞARI ELDE ETMEK KEYİF VERİYOR"

Öte yandan çok bilinmeyen kulüpleri daha çok sevdiğini belirten Pawel, "Daha az bilinen ligleri seviyorum ve çocukluğumdan beri bu ligle ilgileniyorum, ayrıca neredeyse hiç bilinmeyen bir kulüpte başarı elde etmek çok büyük bir keyif ve memnuniyet getiriyor." dedi.

453 GÜN FOOTBALL MANAGER OYNADI

Sicinski'nin oyunda geçirdiği süre 10.887 saat olarak belirtildi. Buna göre Polonyalı genç 453 gün 15 saat boyunca Football Manager oynadı.

Pawel ayrıca PSG, Manchester City, Arsenal ve Internazionale gibi Avrupa devlerinde de başarılı dönemler geçirdi.

SON REKORTMEN 81 GÜN 20 SAAT OYNAMIŞTI

Bir önceki rekorun sahibi, Football Manager 2017'de 333 yıl boyunca toplam 81 gün ve 20 saatlik oyun süresi bulunan Almanya'dan Sepp Hedel'di.