Fransa Sağlık ve Aile Bakanı Catherine Vautrin, çocukların bulunduğu tüm açık alanlarda sigara içmenin 1 Temmuz 2025 itibarıyla yasaklanacağını duyurdu.

Yasağın plajlar, parklar, otobüs durakları ve okulların çevresi gibi çocukların sıklıkla bulunduğu alanları kapsadığını belirten Bakan Vautrin “Nerede çocuk varsa, tütün oradan uzaklaşmalı” diyerek uygulamanın gerekçesini "çocukların temiz hava soluma hakkı" olarak ifade etti.

Yeni düzenleme kapsamında yasağa uymayan bireylere 135 euro (yaklaşık 6 bin TL) para cezası uygulanacağı belirtildi. Uygulamada elektronik sigaraların ve kafe teraslarının kapsam dışında olduğu ifade edildi.