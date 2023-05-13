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Emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkaran reforma karşı ülke genelinde çok sayıda gösteri düzenleniyor.

Ülkede yürürlüğe giren emeklilik reformuna karşı olan Genel İş Sendikasının (CGT) enerji kolu, Cannes Film Festivali düzenlenirken elektriği kesme tehdidinde bulunmuştu.

Kararda 16 Mayıs'tan 28 Mayıs sabah 06.00'ya kadar festivalin yapılacağı alanda gösteri düzenlemenin yasaklandığı kaydedildi.

Alpes-Maritimes Valiliğince yayımlanan kararda festival süresince Cannes kentinin 120 bin kişiyi ağırlayacağı belirtildi.

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