Yerel basına konuşan bir görgü tanığı, sağlık ekiplerinin 3-4 yaşlarında çocuklara müdahale ettiğini gördüğünü söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaralılar arasında yetişkinlerin de olduğunu yazdı.

Yaralı sayısına ve kimliklerine ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

MACRON'DAN İLK AÇIKLAMA

Sosyal medyadan saldırıyı kınayan Macron, "Annecy'de korkakça bir saldırı. Çocuklar ve yetişkinler yaşamla ölüm arasında. Milletimiz sarsılmış durumda. Dualarımız yaralılar ve aileleriyle beraber" ifadelerini kullandı.

Euronews Türkçe'deki habere göre konuyla ilgili sosyal medyadan bilgi paylaşan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, salgırdanın gözaltına alındığını açıkladı.

Darmanin, "Annecy'deki bir meydanda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi bıçaklı biri tarafından yaralanmıştır. Zanlı, polisin hızlı müdahalesi sayesinde yakalanmıştır" diye yazdı.

BİR DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ile İçişleri Bakanı Darmanin olay yerine doğru yola çıkarken, Fransa Ulusal Meclisinde de bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

AFP'nin aktardığına göre Fransız polisi, saldırganın sığınma başvurusunda bulunan bir Suriyeli olduğunu açıkladı.

AFP, saldırıyla ilgili ilk haberinde güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye dayanarak 6'sı çocuk 7 kişinin yaralandığını aktarmıştı. Yerel yetkililer ise yaralı sayısını 8 olarak açıklamıştı.

4 DAKİKADA 4 ÇOCUĞU BIÇAKLADI

CNN TÜRK Paris temsilcisi Arzu Çakır Morin, Fransa'yı şoka uğratan saldırı hakkında bilinenleri aktardı:

Bir terör saldırısı olup olmadığı konusunda henüz net bir bilgi olmadığını aktaran Morin, “4 dakika içinde 4 çocuğu bıçaklıyor. 2 çocuğun durumu son derece ağır. 4 ağır yaralı var. 2’sinin ölümle yaşam arasında mücadele verdiği haberi az önce geldi." dedi ve saldırganın onu engellemeye çalışan bir erkek yetişkini ve bölgedeki bir kişiyi daha yaraladığını belirtti.

Saldırganın kimliğine dair bilinenlere ilişkin ise, "31 yaşında Abdalmasih adında bir Suriyeli. Saldırı öncesinde boynundaki haçı çıkarıyor ve İsa adına diye bağırarak bu saldırıyı gerçekleştiriyor. Kayıtlarda Suriyeli bir sığınmacı olduğu, 10 yıl öne İsveç’e gittiği ve İsveçli bir kadınla evlendiği, 3 yaşında bir çocuğu olduğu belirtiliyor. Ancak buna rağmen İsveç’e sığınma talebinde bulunuyor. Fransa’ya ise 2 ay önce geliyor.”