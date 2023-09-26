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Bu plan kapsamında, SNCF Fret'in faaliyetlerinin yüzde 20'si rakiplerine devredilecek.

SNCF yönetimi, SNCF Fret'in bu miktarı ödemek zorunda kalmaması için, söz konusu birimin yeniden yapılandırma planını başlatmıştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, SNCF Fret'in 2007-2019 yıllarında aldığı yardımlardan 5,3 milyar avrosunun iadesini kararlaştırmıştı.

Göstericiler, söz konusu yapılandırma planı kapsamında 500 çalışanın işten çıkarılıcağını savunuyor ve buna karşı çıkıyor.

Polis ekipleri göstericilere müdahale ederek binadan dışarı çıkardı.

SNCF'nin yük taşımacılığı birimi SNCF Fret'in yeniden yapılandırma planına karşı çıkan göstericiler, "SNCF satılık değil" sloganları attı.

Paris'te demiryolu çalışanları Ekolojik Dönüşüm Bakanlığının La Defense Mahallesi'ndeki binasını bastı ve içerde meşaleler yakarak eylem gerçekleştirdi.

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