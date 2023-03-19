Ciotti, siyasi grubunun hükümete karşı verilen gensoru önergeleri için oy kullanmayacağını açıklamıştı.

Öte yandan, merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) partisi başkanı ve milletvekili Eric Ciotti'nin Nice kentindeki bürosunun camları kırıldı.

Paris'te meclise yakın meydanda gösteri düzenleme yasağı bugün de devam etti.

Yerel basındaki verilere göre, perşembeden bu yana gözaltına alınanların sayısı 500'ü geçti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaadi olan emeklilik reformunu hükümet mecliste oylama yapılmadan devreye almak için adım attığı 16 Mart'tan bu yana ülkenin farklı kentlerinde gösteriler düzenleniyor.

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