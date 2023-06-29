Geçtiğimiz salı günü Fransa'nın Nanterre kentinde 17 yaşındaki bir otomobil sürücü, polisin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybetmişti.

Fransa'nın çeşitli kentlerinde sokaklara inen protestocular, dün gece de çöp bidonlarını ve otomobilleri ateşe verdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 150 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Geçtiğimiz salı günü Fransa'nın Nanterre kentinde 17 yaşındaki bir otomobil sürücü, polisin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybetmişti.

Polisin açtığı ateş sonrası hayatını kaybeden 17 yaşındaki Nahel M.'nin annesi de bugün öğleden sonra Nantes kentinde bir protesto çağrısı yapmıştı.

Olayları önlemek için önlemleri artıran Fransız polisi, Paris'e takviye 2 bin polis gönderme kararı alırken, Gerald Darmanin de Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Gözaltı sayısını paylaşan Darmian, sakinlik çağrısı yapmayanlara da tepki göstermişti.

Son gelişmelerin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kriz kabinesini toplayacağı öğrenildi.