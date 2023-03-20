Hükümetin düşmesini sağlayacak gensorunun Ulusal Mecliste kabul edilmesi için toplam 287 milletvekilinin oyu gerekiyordu.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 16 Mart'ta bir yasa tasarısının Meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.

Reforma karşı çıkanlar, emeklilik yaşının 2 yıl daha uzatılmasını eleştirirken, özellikle kadınlar için olumsuz etkileri olacağını savunuyor.

Emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkaracak reformla bir kişinin 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmesi için 43 yıl boyunca prim ödemiş olması gerekecek.

Reformun yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Kabulü için salt çoğunluk (287 oy) gereken önergenin reddedilmesiyle hükümetin emeklilik reformuna ilişkin tasarı, Ulusal Mecliste oylanmadan geçmiş oldu.

Fransa 'da Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı sunduğu gensoru önergesi oylamaya sunuldu.

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