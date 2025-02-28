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Mayotte Adası'nda aralıkta etkili olan Chido Kasırgası büyük yıkıma neden olmuş ve onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Fransız anakarasından da takviye ekiplerin gönderilebileceğini kaydetti.

Fransa ulusal meteoroloji ajansı Meteo France, kasırganın etkisi altına girecek adada saatteki hızı 150 kilometreyi aşan fırtınalar ve şiddetli yağış görüleceği uyarısında bulundu.

Reunion Valiliği ada açıklarında etkili olacak Garance Kasırgası nedeniyle bugün yerel saatle 19.00'dan itibaren alarm seviyesinin kırmızıya yükseltildiğini duyurdu.

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