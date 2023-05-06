Oktay ve eşi, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Westminster Abbey Kilisesi'ndeki taç giyme töreninde Türkiye'yi temsilen yer aldı.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, İNGİLTERE KRALI 3. CHARLES'I TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşik Krallık Kralı 3. Charles'ın taç giyme törenine katıldık. Kral 3. Charles'a, Kraliyet ailesi, Birleşik Krallık halkı ve hükümetine tebriklerimi sunuyor, yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da güçleneceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.
CHARLES, ANNESİ KRALİÇE ELİZABETH'İN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN TAHTA ÇIKTI
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.
Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından aynı gün yaptığı açıklamada, Charles'ın tahta geçerek "İngiltere Kralı" olduğunu duyurmuştu.
Kraliçe'nin 73 yaşındaki oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu, 10 Eylül 2022'de başkent Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen ilan edilmişti.