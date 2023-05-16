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Meksika 'nın Morelos eyaletinde, Eylül 2022'de de futbol maçı sırasında silahlı kişilerin taraftarlara ateş açması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Yetkililer, saldırının sebebine dair bilgi paylaşmazken bölge halkı, olayın komşu eyaletteki kişilerle husumet nedeniyle gelişmiş olabileceğini iddia etti.

Saldırıda 6 kişinin öldüğü, bunlardan 3'ünün 18 yaşın altında olduğu belirtildi. Görgü tanıkları, yaralıların da olduğunu ifade etti.

Polis şefi Alejandro Rosales, eyalete bağlı Atotonilco de Tula kasabasında bir futbol sahası nda pazar günü silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

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