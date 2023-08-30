Gabon'da darbenin arkasındaki isim General Brice Oligui Nguema, kurulacak geçiş hükümetinin liderinin kim olacağına henüz karar vermediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun ise artık "emekliye ayrıldığını" kaydetti.



Darbenin arkasındaki isim, Cumhuriyet Muhafızları lideri General Nguema, Fransız Le Monde gazetesinin sorularını yanıtladı.

General Nguema, kendisini Gabon'un yeni lideri olarak görüp görmediğine ilişkin soruya "Kendimi henüz böyle konumlandırmıyorum. Geçiş hükümetinin liderine, generallerle yapacağımız toplantıda birlikte karar vereceğiz." yanıtını verdi.

Gabon'da "bir süredir halkın yönetimden memnun olmadığının" altını çizen General Nguema, bunun ötesinde Cumhurbaşkanı Bongo'nun 2018'de felç geçirdiğine işaret ederek, cumhurbaşkanının bir süredir hasta olduğunu belirtti.

Nguema, Cumhurbaşkanı Bongo'nun 3. kez aday olmaya da hakkı bulunmadığını, buna karşın Bongo'nun anayasayı çiğnediğini söyledi.

Hafta sonu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de "hileli olduğuna" vurgu yapan Nguema, ordunun da bu gelişmeler ışığında "sorumlu" davrandığını ve yeni bir sayfa açmaya karar verdiğini kaydetti.

Nguema, Bongo'nun mevcut durumuna ilişkin de "Ali Bongo, emekliye ayrıldı. Artık sıradan bir Gabon vatandaşı." değerlendirmesini yaptı.

General Nguema, Bongo'nun ev hapsinde tutulup tutulmadığına ilişkin soru hakkında ise konuşamayacağını sözlerine ekledi.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gabon’da yaşanan gelişmeleri yakından ve dikkatle takip ediyoruz. Ülkede barış ve istikrarın yeniden tesisini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

ASKERLER YÖNETİME EL KOYDU

Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı. 64 yaşındaki Ali Bongo, koltuğu, ülkeyi 41 yıldan uzun süre yöneten babası Omar Bongo'dan 2009'da devralmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Muhalifler ise hükümetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, Ali Bongo'ya karşı verdiği başkanlık mücadelesinde seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.​​​

AFRİKA'DA DARBE YAŞANAN ÜLKELERE GABON DA EKLENDİ

Gabon'da ordunun yönetime el koymasının ardından yeniden askeri müdahalelerle gündeme gelen Afrika'da son yıllarda çok sayıda darbe yaşandı.

Sudan'da 1989'da darbeyle devletin başına geçen Ömer el-Beşir, Nisan 2019'da askeri müdahaleyle devrildi.

Darbe sonrası iç savaşa sürüklenen ülkede henüz istikrar sağlanamadı.

Bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana birçok askeri darbe gören Burkina Faso'da da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek Eylül 2020'de iktidara el koydu ve Yüzbaşı İbrahim Traore ülkenin lideri oldu.

Mali'de Ağustos 2020'de İbrahim Baubacar Keita'nın devrilmesiyle başa geçen cunta, geçiş sürecinin sivil kanadının kilit konumdaki askerleri kabine dışında bırakmak istemesi üzerine Mayıs 2021'de yeni bir darbe daha yaptı.

Mali'nin komşusu Gine'de de devrik lider Alpha Conde'nin Anayasa'yı değiştirerek 3'üncü dönem de cumhurbaşkanı adayı olması ülkede darbeye giden sürecin başlangıcı oldu.

82 yaşındaki Conde, yaş ortalamasının 18 olduğu Gine'de Ekim 2020'de 3'üncü kez seçilerek başa gelmeyi başarsa da iktidarı hayal ettiği gibi olmadı. Conde, 6 Eylül 2021 tarihinde 2018'de oluşturduğu elit timin başına bizzat getirdiği Yarbay Mamady Doumbouya tarafından devrildi.

Nijer'de ise 2021 seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi" adını veren bir grup asker tarafından 26 Temmuz'da yapılan darbeyle devrildi.

Son olarak Gabon'da, hafta sonu yapılan tartışmalı seçimlerin ardından bir grup asker, yönetime koyduklarını, seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

GABON'DA 2019'DA DARBE GİRŞİMİ OLMUŞTU

Afrika'daki darbe silsilesinin son durağı olan Gabon'da 2019'da da darbe girişimi olmuştu. Afrika'nın istikrarlı ülkelerinden biri olarak görülen Gabon'da, Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun yurt dışında olduğu sırada Teğmen Kelly Ondo Obiang liderliğindeki bazı askerler, 7 Ocak 2019'da ulusal radyoyu ele geçirerek bildiri okudu.

İsyancı askerler, Gabon Ulusal Jandarma Müdahale Birimi tarafından yakalandı.