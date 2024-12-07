Beyoğlu’nda, tarihi Galata Kulesi’ne çıkan 19 yaşındaki bir genç, dengesini kaybederek korkunç bir şekilde aşağıya düştü ve hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra saat 15.00 sularında Galata Kulesi’nde meydana geldi. Emre K. adlı genç, kuleyi ziyaret etmek amacıyla yükseğe tırmanırken, bir anda dengesini kaybederek kuleden aşağıya doğru savruldu.

Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, Emre K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.Olay yerini güvenlik çemberine alarak çevredeki vatandaşları uzaklaştıran polis ekipleri, geniş çapta incelemelerde bulundu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından, genç adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.