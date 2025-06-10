Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Victor Osimhen ile ilgili merak edilenleri anlattı.

İbrahim Hatipoğlu, transfer sürecinde son durumu da açıkladı. İşte o açıklamalar;

"Osimhen'i bize önerdiklerinde, forvete ihtiyacımız yoktu ama önerilen isim Osimhen'di. 2 gün içinde onu getirdik. Abdullah Kavukcu, George Gardi ile birlikte Osimhen sürecini yönetiyor. Kolay bir süreç değil. Ben şuna inanıyorum. Her geçen gün Osimhen'in Galatasaray'da kalma şansını arttırıyor. Galatasaray avantajlı konuma geçiyor."

"Önemli teklifler var. Ancak ben Osimhen'in çok kolay vereceğini düşünmüyorum. Süreç uzayabilir. Bunu normal karşılamak lazım. Biz Osimhen'in burada kalmasını istiyoruz. Doğru rakamlarla bu transferi yapmak için Sevgili Abdullah Kavukcu uğraşıyor."

"Galatasaray imkanları ölçüsünde Osimhen'i de mutlu edecek ama ekonomik yapısını da bozmayacak bir şekilde transferi en iyi şartlarda bitirmeye çalışıyoruz. Onun saha içinde gösterdiği mücadeleye ancak aidiyeti olan birisi girer."