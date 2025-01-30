3 Büyükler Avrupa Ligi'nde tur peşinde.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, son hafta maçlarında aynı anda sahaya çıkacak.Galatasaray ilk 8, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise play-off vizesi için mücadele edecek.

Son 16 turuna doğrudan yükselecek ve play-off biletini alacak takımların belli olacağı gecede, tüm maçlar saat 23'te başlayacak.

GALATASARAY

Galatasaray'da hedef UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8.

13 puanla 9'uncu basamaktaki sarı kırmızılılar, Ajax deplasmanında kazanırsa adını son 16 turuna yazdıracak.

Beraberlik halinde diğer maçların sonucunu bekleyecek Galatasaray, yenilirse yoluna play-off'tan devam edecek.

Tedavileri süren Kerem Demirbay ve İcardi'nin yanı sıra, UEFA listesinde olmayan Sallai, Ahmed Kutucu ve Eyüp Aydın da kafilede yok.

Johan Cruyff Arena'daki mücadeleyi İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek.

Saat 23.00'da oynanacak mücadele TRT 1'den yayınlanacak.

Galatasaray:

Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan; Torreira, Sara; Yunus, Mertens, Barış Alper; Osimhen.

FENERBAHÇE

Midtjylland ile karşılaşacak Fenerbahçe ise play-off mücadelesinde.

Beraberlik ve mağlubiyet halinde ise rakiplerinin alacağı sonuçlara bakacak.

Kritik 90 dakika öncesinde Fenerbahçe'de eksikler teknik heyeti zorluyor.

Kart cezalısı Amrabat ve Osayi Samuel'in yanı sıra, tedavileri süren Livakovic, Mert Müldür, Becao ve Oosterwolde kafilede yok.

Talisca, Diego Carlos, Oğuz, Kostic ve Levent de UEFA listesinde bulunmuyor.

Teknik direktör Mourinho da cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak.

Danimarka'daki mücadeleyi Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

Saat 23.00'da oynanacak mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak.

Fenerbahçe:

İrfan Can; Djiku, Çağlar, Yusuf, Szymanski; İsmail, Fred; İrfan, Tadic, Maximin; En Nesyri.

BEŞİKTAŞ

Twente'ye konuk olacak Beşiktaş da Fenerbahçe gibi Avrupa'da yoluna devam etmenin peşinde.

İlk 8 şansı kalmayan siyah beyazlılar,, 9 puanla 24'üncü sırada girdiği gecede play-off potasında kalmaya çalışacak.

Tedavileri süren Paulista, Tayyip Talha ve Necip'in yanı sıra, gribal enfeksiyon geçiren Ndour kafilede yer almadı.

UEFA listesinde bulunmayan Oxlade Chamberlain de kadroda yok.

Hollanda'daki mücadelede Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

Saat 23.00'da oynanacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.

Beşiktaş:

Mert; Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku; El Musrati, Gedson; Rashica, Rafa Silva, Muçi; İmmobile.