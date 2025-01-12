Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu.
Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti.
Karşılaşmanın VAR'ında (Video Yardımcı Hakemi) Yaşar Kemal Uğurlu görev yaptı.
Sarı-kırmızılılar Barış Alper'in golleriyle 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan Barış Alper, bu sezon 11. golüne ulaştı.
Sarı-kırmızılı takım, çıktığı son 23 resmi maçta mağlup olmadı.
Barış Alper, Süper Lig'de Necati Ateş'ten sonra Galatasaray formasıyla üst üste iki deplasman maçında 2 gol atan ilk Türk oyuncu oldu.
Galatasaray bu galibiyetle namağlup devam ettiği ligde puanını 50'ye çıkardı.