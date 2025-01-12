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Galatasaray bu galibiyetle namağlup devam ettiği ligde puanını 50'ye çıkardı.

Barış Alper, Süper Lig'de Necati Ateş'ten sonra Galatasaray formasıyla üst üste iki deplasman maçında 2 gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki ve istifa çağrısı

Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki ve istifa çağrısı

Sarı-kırmızılı takım, çıktığı son 23 resmi maçta mağlup olmadı.

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan Barış Alper, bu sezon 11. golüne ulaştı.

Karşılaşmanın VAR'ında (Video Yardımcı Hakemi) Yaşar Kemal Uğurlu görev yaptı.

Galatasaray , Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu.

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