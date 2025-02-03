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Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun sezon sonuna kadar Fiorentina'ya 3.2 milyon euro bedelle kiralandığını duyurdu.

Galatasaray’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirime göre, anlaşmanın detaylarında Fiorentina, 2024-2025 sezonunun kalan süresi için Galatasaray’a 3.2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Sözleşmede Zaniolo’nun 15.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu maddesi yer alacak. Satın alma yükümlülüğünün gerçekleşmesi halinde, 2 milyon euro’ya kadar ek bonus ödenebilecek.

Zaniolo'nun Galatasaray kariyeri

2023 yılında Roma’dan Galatasaray’a transfer olan 24 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla 12 resmi maçta 5 gol kaydetti. 2023-2024 sezonu başında Atalanta’ya kiralanan Zaniolo, burada yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.