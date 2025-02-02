Galatasaray, ara transfer döneminde Milan forması giyen Alvaro Morata ile görüşmelere başlandığını günün erken saatlerinde KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise tarnsfer ilişkin, "Profesyonel Futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL'A GELDİ

Bu sabah Milano'dan yola çıkan Alvaro Morata'nın uçağı an itibarıyla İstanbul'a iniş yaptı.

Sarı-kırmızılıların Ahmed Kutucu'nun ardından ara transferde ikinci takviyesi Alvaro Morata oldu.

İspanyol golcü sezon başında Atletico Madrid'den Milan'a Transfer olmuştu.

Kırmızı-siyahlılarla 25 resmi maça çıkan Morata, bu mücadelelerde 6 kez gol sevinci yaşayıp, 2 asistlik katkı vermişti.

"HER ŞEYİMİ VERMEK İÇİN GELDİM"

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata ilk açıklamalarında, "Çok mutluyum. Buraya gelmem için çok büyük çabalar harcandı. Başkana, Abdullah Bey'e ve Gardi'ye teşekkür ederim. Çok zor bir transfer sürecini bitirdikleri için. Buraya geldiğim için gurur duyuyorum. Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray olabilirdi zaten. O yüzden buradayım. Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Çok mutluyum." diye konuştu.

İspanyol golcü sözlerine, "Daha önce de İstanbul'a gelip stadyumumuzda oynama fırsatım olmuştu. Taraftarımızın nasıl olduğunun bilincindeyim. Buraya gelmeden bana sevgilerini gösterdiler. Sabırsızlanıyorum onların karşısında oynamak ve onlara başarılar yaşatmak için." diye devam etti.