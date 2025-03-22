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Brezilya kalecisi Alisson ile kafa kafaya çarpışan Sanchez kısa süreli bilinç kaybı da yaşadı.Son olarak Alvaro Morata, rahatsızlığı nedeniyle İspanya'nın antrenmanında yer almadı.

Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez Brezilya ile oynanan maçta Alisson Becker ile çarpışmasının ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.

İki oyuncu da A Milli Takım'ın dünkü idmanında yer almadı. Yunus Akgün ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Sarı-kırmızılıların A Milli Takım'daki futbolcularından Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz ise Macaristan maçında sakatlandı.

Galatasaray 'da milli ara şansızlığı yaşanıyor.

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