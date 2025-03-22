Galatasaray'da milli ara şansızlığı yaşanıyor.
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, kasığındaki sakatlık nedeniyle Türkiye-Macaristan maçında forma giyemedi.
Sarı-kırmızılıların A Milli Takım'daki futbolcularından Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz ise Macaristan maçında sakatlandı.
İki oyuncu da A Milli Takım'ın dünkü idmanında yer almadı. Yunus Akgün ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez Brezilya ile oynanan maçta Alisson Becker ile çarpışmasının ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Brezilya kalecisi Alisson ile kafa kafaya çarpışan Sanchez kısa süreli bilinç kaybı da yaşadı.Son olarak Alvaro Morata, rahatsızlığı nedeniyle İspanya'nın antrenmanında yer almadı.
Galatasaray milli ara dönüşünde derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak.
Zorlu karşılaşma 29 Mart Cumartesi günü oynanacak.