Galatasaray TV'ye konuşan Osimhen, "Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir bağ, gerçek bir aidiyet var. Dürüst olmak gerekirse Galatasaray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım. Kariyerimde şu ana kadar en çok keyif aldığım, en tutkulu ve hatta en şefkatli taraftarlara sahip kulübün Galatasaray olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Galatasaray ile birbirlerini tamamladıklarını dile getiren Osimhen, "Bence burada futbol oynamaktan, yapmayı sevdiğim şeyi yapmaktan, bu büyük kulüp için her hafta performans sergilemekten aldığım keyfi bulabildiğim için ikimiz de birbirimizi tamamlıyoruz. Bu sevgi ve saygı her iki taraf için de karşılıklı. Bu benim için gerçekten çok değerli. Yazın yaşananlara rağmen bana inanmayanlara mesajımı sahada verdim. Hakkımda olumsuz konuşan birçok insana bunu kanıtlayabilmek için Galatasaray'ın da bana karşı şefkatli davranması ve dışarıdaki birçok insana açık bir mesaj gönderme fırsatı vermesi ayrıca performansım açısından bana inanan insanlara hala bu yeteneğe sahip olduğumu gösterme fırsatını kullanmam çok önemliydi. Ben hala pozisyonumun en iyilerinden biriyim. Bana verdikleri fırsat için minnettarım. Biliyorum ki onlar da o gün bu formayı seçtiğim için mutlu. Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir bağ ve gerçek bir aidiyet var. Galatasaray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım." diye konuştu.

Osimhen, "Geçen yaz Galatasaray'a transfer ihtimali olan Victor'la konuşma imkanın olsa ona neler söylerdin?" şeklindeki soruya şöyle cevap verdi:

"Bu kadar karmaşaya gerek yoktu. Galatasaray bana geçen yıl haziran başı gibi gelseydi hiç düşünmeden evet derdim. Transferimin oluşumunda belirli şartlar vardı ve bunlara rağmen transferimi gerçekleştirmiştik. Ama oyuncu kadar kulübün de biraz şefkat, duygu ve tabii ki saygı göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Sanırım buraya geldiğimden beri kulüpteki herkesten daha da fazlasını gördüm. Taraftarlar gerçekten inanılmaz. Sevgi benim için çok büyüktü. Çoğu zaman insanların benim için neler yaptıklarını, beni nasıl kutladıklarını görüyorum ve beni nasıl destekledikleri konusunda hayranlık duyuyorum. Bu yüzden benim için gerçekten eşsiz. Kendime 9 ay önce Galatasaray'ın haziranda geleceğini kabul etmemi tavsiye ederdim. Böylece beni tüm bu gereksiz stresten kurtarmış olacaktı."

Sarı-kırmızılı oyuncu, İstanbul'da yaşamaktan keyif aldığını da vurgulayarak "Buraya geldiğimden beri her şey harika gidiyor. İstanbul dünyanın en iyi şehirlerinden biri. Bu şehirde yaşamak çok güzel. İnsanlara alıştım, özellikle Galatasaray taraftarlarına. Ailem, arkadaşlarım hepsi burayı çok seviyor. Şu an hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Sevdiğim işi yapıyorum, futbol oynuyorum. Hem de Türkiye'nin en büyük kulübünde. Hep söylediğim gibi Galatasaray sadece Türkiye'nin en değil dünyanın en büyük kulüplerinden biri. İstanbul için bambaşka. Yemekler şahane. Burada kariyerimin ve hayatımın tadını çıkarıyorum ki bu benim için gerçekten çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Nijeryalı futbolcu tek cevap bölümünde ise Galatasaray'ı en iyi kulüp olarak tanımlarken Okan Buruk için 'harika teknik direktör ve harika lider', RAMS Park için 'harika atmosfer', Dries Mertens için ise 'harika arkadaş, harika insan, büyük efsane' şeklinde ifadeler kullandı.