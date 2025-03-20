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27. dakikada A Milli Takım'da Kaan Ayhan, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Sakatlanan Kaan Ayhan'ın yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.

41. dakikada Orkun Kökçü sarı kart gördü. Orkun Kökçü, Macaristan ile oynayacağımız rövanş maçında cezalı duruma düştü.

Maçta 2 golde asist yapan Oğuz Aydın yıldızlaştı. Oğuz Aydın; A Milli Takım'da ilk resmi maçında 9. ve 69. dakikalardaki gollerin asistini yaptı.

Mücadele 3-1 A Milli Takım lehine sona erdi. Bu sonuçla birlikte rövanş öncesi avantaj Milliler lehine geçti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turundaki ilk maçında Macaristan'ı konuk etti.

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