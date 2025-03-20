Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turundaki ilk maçında Macaristan'ı konuk etti.
Mücadele 3-1 A Milli Takım lehine sona erdi. Bu sonuçla birlikte rövanş öncesi avantaj Milliler lehine geçti.
Rövanş maçında play-offu geçen taraf Uluslar A Ligi'ne yükselecek. Rövanş 23 Mart günü TSİ 20:00'de Macaristan'da oynanacak.
OĞUZ AYDIN DAMGA VURDU
Maçta 2 golde asist yapan Oğuz Aydın yıldızlaştı. Oğuz Aydın; A Milli Takım'da ilk resmi maçında 9. ve 69. dakikalardaki gollerin asistini yaptı.
ORKUN CEZALI
41. dakikada Orkun Kökçü sarı kart gördü. Orkun Kökçü, Macaristan ile oynayacağımız rövanş maçında cezalı duruma düştü.
KAAN AYHAN DEVAM EDEMEDİ
27. dakikada A Milli Takım'da Kaan Ayhan, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Sakatlanan Kaan Ayhan'ın yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.