Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, bazı doktor ve eczanelerin isminin karıştığı devletin kasasından en az 60 milyon TL fazla paranın çıktığı iddia edilen ‘reçete vurgunu’ olayı ile ilgili Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’yi ziyaret etti.

Göreve geldiği zaman konuya ilişkin adım atan, Başbakan Ünal Üstel’den aldığı talimat ile olayın üzerine giden Bakan Gardiyanoğlu, konunun peşini bırakmayacağını gösterdi.

Görüşmeyi değerlendiren Gardiyanoğlu, “Polis genel müdürümüzle soruşturmanın devamı hakkında konuştuk. Müdürümüzden yaptıkları soruşturmanın ne aşamada olduğunu öğrendik. Soruşturmanın derinleşip hızlandığını gördük” dedi. Gardiyanoğlu, “Doktorlarımıza ve eczacılarımıza saygımız sonsuz. Bizim buradaki amacımız sepetteki çürükleri temizlemektir” ifadelerine yer verdi.

İlk olay 2021’de Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, 2021 tarihinde bir sigortalının rastgele bir eczaneye gittiğini ve sigorta reçetesiyle ilaç aldığını, aynı sigortalının daha sonra her zaman gittiği eczaneye gittiğini ve sistemin sigortalı için 2 reçete aldığına dair uyarı verdiğini kaydetti.

Sigortalı vatandaşın konuyla ilgili Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ihbarda bulunduğunu ifade eden Serhat, konuyu araştırmaya başladıklarını ve rastgele gittiği eczanenin sigortalı vatandaş adına bir reçete daha oluşturduğunun ortaya çıktığını söyledi. Serhat, konuyu polise taşıdıklarını ifade etti.

Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi

