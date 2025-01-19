İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması saat 12.15'te yürürlüğe girdi.
Ateşkes ilanı beklenirken İsrail Gazze'ye saldırı düzenledi, 14 Filistinli öldü.
Hamas, serbest bırakılacak 3 kadın rehinenin ismini açıkladı.
İsrail Başbakanlık Ofisi, yaşayan diğer 4 rehinenin 7 gün içinde serbest bırakılacağını duyurdu.
Arabulucu Katar'da ateşkesin ilk aşamasının başladığını doğruladı.
Gazze sınırına ulaşan 95 yardım tırı, bölgeye girişi bekliyor.
Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, ateşkes anlaşması nedeniyle istifa etti.