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Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, ateşkes anlaşması nedeniyle istifa etti.

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İsrail Başbakanlık Ofisi, yaşayan diğer 4 rehinenin 7 gün içinde serbest bırakılacağını duyurdu.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması saat 12.15'te yürürlüğe girdi.

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