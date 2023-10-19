İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Hastane katliamı sonrasında dünyadan tepkiler gelmeye devam ederken kara harekatı hazırlıklarının tamamlandığı aktarıldı. ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı toplantıda kara harekatı yapmaktan başka çarenin olmadığının iletildiği ortaya çıktı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığında bir genel müdür, ABD yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa ettiğini duyurdu. İsrail, Gazze'de hastane yakına yeni bir saldırı düzenledi. İşte dakika dakika ayrıntılar....

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail bombardımanında şu ana kadar 4 hastane hizmet dışı kaldı 14 sağlık merkezi elektrik kesintisi ve yakıtının tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor

İSRAİL YİNE HASTANE YAKINI VURDU

İsrail, Han Yunus Hastanesi yakınını vurdu. Dumanlar yükseliyor. Hastaneye çok sayıda ambulans gelirken aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı. İlk belirlemelere göre en az 4 Filistinli hayatını kaybetti.

EN AZ 3 BİN 500 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılardaki can kayıplarına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, en az 3 bin 500 kişinin öldüğü ve 12 bin kişinin yaralandığı belirtildi.